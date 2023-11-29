Первый трейлер, по слухам, будет показан уже 3 декабря.

Grand Theft Auto 6, похоже, станет одним из самых визуально ошеломляющих творений в репертуаре Rockstar Games, если верить недавнему сравнению, появившемуся в сети на этой неделе.

Известный в кругах инсайдеров пользователь Twitter с ником lmk_nathan42915 представил сравнение трех ночных снимков из GTA V, Red Dead Redemption 2 и утечки видео грядущей шестой части серии. Этот ранний анализ подчеркивает значительные улучшения в глобальном освещении, очевидные в пре-альфа версии, показанной.

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Дополнительные сравнения Grand Theft Auto 6, проведенные пользователем, проливают свет на поразительное преображение Vice City, превосходящее по эстетической привлекательности его оригинальный дебют. Даже изображение воды, которое можно заметить в пре-альфа-кадрах, превосходит таковое в Red Dead Redemption 2.

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Несмотря на продолжающуюся разработку игры, подробностей о Grand Theft Auto 6 пока мало. Однако ожидание новой информации близится к концу: официальный анонс игры запланирован на следующий месяц. Хотя точное время проведения анонса остается неизвестным, есть предположение, что объявление, связанное с этой долгожданной игрой, может появиться в воскресенье, 3 декабря. Такая возможность совпадает с традиционной воскресной тизерной стратегией Rockstar, использованной во время презентации Red Dead Redemption 2.