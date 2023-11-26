В рознице он будет стоить всего 1 330 долларов.

Недавно бренд Red Magic установил заметный рекорд, выпустив Red Magic 9 Pro, который был назван самым мощным смартфоном в мире. Однако теперь компания представила еще одно интригующее дополнение к своей линейке – монитор Red Magic Realm 49 E-Sports Monitor.

Этот монитор, предназначенный в первую очередь для любителей игр, обладает впечатляющей частотой смены кадров 240 Гц и оснащен портом HDMI 2.1. В мониторе используется QD-OLED-панель Samsung с диагональю 49 дюймов, разрешением 5120x1440 пикселей и радиусом кривизны 1,8 м. Стоит отметить, что эта панель идентична той, что используется в мониторе Samsung Odyssey OLED G9. В то время как цена последнего монитора в Китае составляла 2 235 долларов, Red Magic позиционирует себя как более бюджетный вариант, предлагая Realm 49 по цене предварительного заказа 1 260 долларов и розничной цене в 1 330 долларов.

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На сайте производителя сообщается, что монитор Red Magic Realm 49 E-Sports Monitor – это не только визуальное превосходство: он также поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, обеспечивая более плавный игровой процесс. Что касается возможностей подключения, то монитор оснащен интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, причем последний способен обеспечивать мощность до 90W. Ожидается, что данный игровой монитор поступит на китайский рынок в декабре и произведет фурор среди заядлых геймеров, ищущих сочетание производительности и доступной цены.