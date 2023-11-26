Предыдущий рекорд насчитывал 2779 телефонов.

Самая обширная в мире коллекция мобильных телефонов насчитывает 3456 различных устройств, что позволило установить новый рекорд Гиннесса. Этот замечательный подвиг принадлежит жителю Румынии Андрею Билби Аргентису, который тщательно собрал обширную коллекцию в стенах своего дома. Заметно превзойдя предыдущий рекорд Гиннесса, который составлял 2779 телефонов, Аргентис установил выдающуюся планку в коллекционировании мобильных телефонов.

Впечатление от этого достижения усиливается еще и тем, что Аргентис владеет не 3 456 мобильными телефонами, а значительно большим количеством. Правда, с оговоркой, что сверх указанного числа дополнительные аппараты являются дубликатами. Это подчеркивает разнообразие в обширном наборе мобильных устройств.

реклама

Не менее интригующим является и тот факт, что Аргентис приступил к этой рекордной работе сравнительно недавно, начав собирать коллекцию в 2018 году. Такой относительно короткий срок подчеркивает, с каким рвением и самоотдачей он занимался этим уникальным увлечением, в результате чего собрал рекордное количество мобильных телефонов в стенах одного помещения.