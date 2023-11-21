Кроме того, появилась поддержка 18 новых игр.

Компания Moore Threads, эксклюзивный производитель игровых видеокарт в Китае, недавно выпустила новое обновление драйверов для своего графического процессора MTT S80. Это обновление, как сообщает ITHome, обеспечивает существенный прирост производительности, что крайне важно, учитывая запрет правительства США на использование в стране высокоскоростного игрового GPU RTX 4090. MTT S80 демонстрирует двузначный прирост производительности в пяти играх AAA, а в одной из них – на 80%. В сфере продуктов первого поколения драйверы оказываются почти столь же важными, как и само оборудование, а MTT S80, похоже, обладает нераскрытым потенциалом даже спустя год после своего выхода.

Недавно выпущенный драйвер версии 240.50 продемонстрировал прирост производительности, особенно заметный в PlayerUnknown's Battlegrounds, где средняя частота кадров увеличилась на 80%. Среди пяти игр наименьший прирост был в Far Cry: 30%, в Valorant и Grand Theft Auto V прирост составил 60%, а в Assetto Corsa – 50%.

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Кроме того, в обновленном драйвере появилась поддержка еще 18 игр. Хотя ранее эти тайтлы могли быть совместимы с MTT S80, их производительность могла быть не оптимальной.

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Компания Moore Threads сталкивается с дополнительными трудностями, помимо поддержки своих видеокарт: недавно в ее относительно скромном штате были проведены сокращения, которые объясняются санкциями США.