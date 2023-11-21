С ним пользователям становится доступна технология трассировки путей.

В обозримом будущем Cyberpunk 2077 получит заметные улучшения в технологии трассировки пути. Однако для тех, кто хочет погрузиться в захватывающую атмосферу открытого мира, созданную CD Projekt Red с помощью этих улучшений, недавно разработанный мод предлагает решение, позволяющее повысить как визуальное качество, так и производительность.

Модификация под названием Ultra Plus Better Path Tracing, доступная для загрузки на сайте Nexus Mods, вносит в игру множество изменений. Данная модификация, призванная оптимизировать производительность трассировки путей на значительные 40%, позволяет добиться такого прироста без существенного снижения визуального качества. Заслуживают внимания такие улучшения, как уменьшение падений частоты кадров, исправление "дробления" черного цвета и общее повышение четкости изображения. Значимость этих улучшений производительности становится очевидной, поскольку они расширяют доступ к функции трассировки путей, позволяя пользователям без RTX 4080 или RTX 4090 пользоваться этой технологией с удовлетворительной производительностью.

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Cyberpunk 2077 – одна из двух игр, поддерживающих трассировку путей и реконструкцию лучей NVIDIA DLSS 3.5.

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Cyberpunk 2077 в настоящее время доступна на различных платформах, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One, и охватывает глобальную аудиторию. Недавно для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S было выпущено расширение Phantom Liberty Expansion, в котором геймеры смогут найти дополнительные игровые и сюжетные материалы.