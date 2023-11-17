Они были спрятаны под полом и в вентиляции.

В здании Верховного административного суда в Варшаве (Польша) было обнаружено множество мощных вычислительных устройств, тайно размещенных в здании. Вопреки подозрениям в сборе судебных данных или шпионаже, польский телеканал TVN24 сообщает, что на самом деле эти устройства были тайно спрятаны в инфраструктуре здания для майнинга криптовалют, использующего, как считается, бесплатную электроэнергию.

Как говорится в сообщении источника, обнаружение этого оборудования произошло примерно в августе-сентябре 2023 года. В письме, присланном на телеканал TVN24 судьей, подтверждается, что основной функцией неофициального вычислительного оборудования являлся майнинг криптовалют.

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Утверждается, что эта вычислительная техника, стратегически скрытая под полом здания и в вентиляционных трубах, потребляла электроэнергию в размере нескольких тысяч злотых в месяц (около 250 долларов). Примечательно, что преступники тщательно организовали отдельную сеть, используя собственные модемы, что, вероятно, позволило им избежать обнаружения.

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Официальное расследование этого дела продолжается. Если вина будет установлена, то, скорее всего, она будет квалифицирована по закону о хищении электроэнергии. Чтобы оценить масштабы совершенного преступления, прокуроры консультируются с экспертами в области информационных технологий и электроэнергетики.