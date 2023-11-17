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В здании Верховного административного суда в Варшаве (Польша) было обнаружено множество мощных вычислительных устройств, тайно размещенных в здании. Вопреки подозрениям в сборе судебных данных или шпионаже, польский телеканал TVN24 сообщает, что на самом деле эти устройства были тайно спрятаны в инфраструктуре здания для майнинга криптовалют, использующего, как считается, бесплатную электроэнергию.
Как говорится в сообщении источника, обнаружение этого оборудования произошло примерно в августе-сентябре 2023 года. В письме, присланном на телеканал TVN24 судьей, подтверждается, что основной функцией неофициального вычислительного оборудования являлся майнинг криптовалют.
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Утверждается, что эта вычислительная техника, стратегически скрытая под полом здания и в вентиляционных трубах, потребляла электроэнергию в размере нескольких тысяч злотых в месяц (около 250 долларов). Примечательно, что преступники тщательно организовали отдельную сеть, используя собственные модемы, что, вероятно, позволило им избежать обнаружения.
Официальное расследование этого дела продолжается. Если вина будет установлена, то, скорее всего, она будет квалифицирована по закону о хищении электроэнергии. Чтобы оценить масштабы совершенного преступления, прокуроры консультируются с экспертами в области информационных технологий и электроэнергетики.