Результаты тестирований пока не показаны.

Компания Diamond Foundry активно исследует возможности применения алмазов для управления температурой ведущих CPU и GPU, получая при этом поразительные результаты. Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), в ходе испытаний, проведенных на высококлассном графическом процессоре NVIDIA с использованием пластин из синтетического алмаза, было отмечено поразительное трехкратное увеличение производительности по сравнению с традиционными материалами изготовления.

Несмотря на то, что подробные контрольные показатели, подтверждающие эти результаты, пока не опубликованы, что не позволяет сразу же согласиться с ними, потенциальные последствия данных результатов весьма значительны. Если результаты будут подтверждены, то видеокарта может стать самой быстрой в мире.

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Необходимость эффективного охлаждения микрочипов возрастает по мере уменьшения размеров компонентов. Чтобы вместить большую мощность в более компактные корпуса, перед индустрией стоит задача разработать надежный метод, обеспечивающий оптимальную производительность и сохраняющий компоненты холодными в течение длительного времени.

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Кульминацией проекта, длившегося три десятилетия, стала презентация компанией Diamond Foundry первой в мире монокристаллической алмазной пластины диаметром 100 мм.