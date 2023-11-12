Она лишь адаптируется к новым условиям

По мнению Патрика Мурхеда, главы Moor Insights & Strategy, предполагаемая линейка графических процессоров для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений компании NVIDIA полностью соответствует недавно расширенным экспортным правилам, введенным Министерством торговли США в середине октября.

Мурхед утверждает, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, компания NVIDIA не пытается обойти расширенные санкции США в отношении процессоров ИИ с помощью своих новых GPU для центров обработки данных. Одновременно Министерство торговли США уточнило список продуктов, для поставки которых в Китай требуется лицензия, независимо от их назначения, и GeForce RTX 4090, судя по всему, попадает в эту категорию.

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В своем блоге Мурхед обратился к недавнему шквалу статей, в которых утверждалось, что компания NVIDIA пытается обойти законы США об экспортном контроле с помощью линейки новых ускорителей для ИИ, предназначенных для экспорта в Китай. Он считает подобные предположения смехотворными, подчеркивая, что последствия для NVIDIA будут весьма серьезными.

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Последние экспортные правила Министерства торговли США касаются процессоров для ИИ, включая ускорители, предназначенные для экспорта в такие страны, как Китай, Макао, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам.