Ни одна видеокарта в ходе эксперимента не пострадала.

Вирусный ролик, распространяемый в социальных сетях, демонстрирует нестандартный скейтборд, созданный из видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и набора колес. Автор этого уникального сплава, пользователь Twitter VX-Underground, смело называет его высшим символом статуса, игриво затмевающим такие известные бренды, как Lamborghini и Balenciaga. В сопроводительном ролике, который можно посмотреть, раскрыв твит, скейтборд с тремя вентиляторами удивительно ловко ориентируется в окружающей обстановке.

В скейтбординге прочность и гибкость конструкции являются важнейшими факторами. Изначально и не предполагалось, что RTX 4090, не предназначенная для высокопроизводительных игр, сможет легко заменить традиционную прочную фанерную доску. В то время как многие пользователи RTX 4090 наслаждаются плавным игровым процессом на флагмане Ada Lovelace, использование данных видеокарт для скейтбординга бросает вызов их прочности.

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Несмотря на шутливый тон, создатель ролика, эксперт по водяному охлаждению с ником Ashley Said What, сразу же ответил на обвинения в экстравагантности. Вопреки предположениям, ни одна RTX 4090 не была принесена в жертву ради этого креативного скейтборда. Эшли пояснил, что использованный охлаждающий кожух был извлечен из кучи электронного мусора на работе, а карта-донор получила новый водоблок, после чего была интегрирована в систему заказчика.