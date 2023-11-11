Такое пассивное охлаждение могут начать применять в ноутбуках.

Согласно последним исследованиям, введение соли в компьютерные системы способно предотвратить перегрев и повысить производительность более чем на 32%. Группа специалистов Городского университета Гонконга изучает этот пассивный подход, применимый в различных областях, таких как электроника, солнечные батареи и здания. Метод основан на десорбции влаги из гигроскопичных солевых растворов, что приводит к конденсации влаги при относительной влажности воздуха ниже 75%.

Исследователи разработали систему с пористой мембраной внутри конструкции, предотвращающей контакт соленой воды с компонентами. За счет испарения система эффективно поддерживает низкие температуры в таких устройствах, как процессоры. Значительное повышение производительности было отмечено в тестах с использованием процессора ODROID-XU4.

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Вей Ву (Wei Wu), профессор Гонконгского университета, подчеркнул важность эффективного терморегулирования в электронных устройствах. Предложенная стратегия продемонстрировала длительное стабильное охлаждение без утечек и коррозии и показала экономическую эффективность по сравнению с существующими методами пассивного охлаждения.

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Решая распространенную проблему накопления тепла, приводящую к потере функциональности и отказу устройств, исследователи считают, что включение соли в системы охлаждения на основе воды может произвести революцию в области контроля температуры. В случае успешного масштабирования и коммерциализации такие системы могут найти применение в рабочих станциях, серверах и, возможно, даже в ноутбуках.