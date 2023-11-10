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Kachka
RX 7900 GRE 16Gb в Европе уже стоит рекордно дёшево: всего 617 евро
За 10 дней карта подешевела на 60 евро.

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Стоимость AMD RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) заметно снижается – всего за 10 дней она уменьшилась почти на 60 евро. Итальянский ритейлер сообщает о наличии на складе более 200 единиц XFX RX 7900 GRE, которые теперь можно приобрести по привлекательной цене в 616 евро – значительно ниже ранее заявленной стоимости в 672 евро.

Напротив, цены на RX 7900 XT в этот период оставались относительно стабильными, а минимальная цена сохраняется на уровне 835 евро. Отличительной особенностью модели GRE является ее заметное снижение стоимости – теперь она более чем на 200 евро дешевле своего аналога. Это становится еще более интригующим, если учесть небольшое различие в количестве ядер: RX 7900 XT имеет 5376 ядер, а модель GRE – 5120, т.е. разница составляет всего 5%.

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Текущие цены:

  • Radeon RX 7900 XT 20Gb: 835 евро
  • Radeon RX 7900 GRE 16Gb: 617 евро
  • Radeon RX 7800 XT 16Gb: 539 евро
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Такое падение цен на RX 7900 GRE в сочетании с повышением всего на 15% по сравнению с RX 7800 XT делает видеокарту привлекательной для геймеров. Несмотря на ценовое преимущество, модель GRE превосходит своего собрата, имея на 33% больше ядер. Это ставит перед компанией AMD потенциальную необходимость скорейшей корректировки цен на RX 7800 XT, если только она не примет решительных мер по сдерживанию темпов роста продаж GRE на мировом рынке.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7900 xt #rx 7900 #rx 7900 gre
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