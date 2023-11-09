Сама игра выйдет не раньше марта 2025 года.

На возможное включение в Grand Theft Auto 6 механики кооперативного геймплея намекают недавние находки из утечек видео, циркулирующих с прошлого года.

Пользователь Reddit Tobbelobben, подробно описавший эти находки на специальном Subreddit, обратил внимание на наличие в утечках менеджера действий игрока. В этом менеджере представлены различные игровые действия игрока, такие как укрытия, приседания, атаки ближнего боя и захваты, а также многое другое. Примечательно, что присутствуют такие опции, как "Самовосстановление при падении" и "Самоубийство при падении".

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Эти опции выглядели бы неуместными, если бы в игре не было другого игрока или персонажа, управляемого искусственным интеллектом, способного воскресить главного героя при падении. Кроме того, наличие опций Buddy Comms и Buddy Ping наводит на мысль о том, что в грядущей части серии могут появиться кооперативные функции или усовершенствованная система управления NPC.

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Независимо от механик игрового процесса, формирующих впечатления от Grand Theft Auto 6, игра, несомненно, является одной из самых ожидаемых игр на горизонте. Официальные подтверждения и подробности о Grand Theft Auto 6 пока не разглашаются, а сама игра может появиться на прилавках магазинов не раньше 2025 года.