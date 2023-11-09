реклама
На возможное включение в Grand Theft Auto 6 механики кооперативного геймплея намекают недавние находки из утечек видео, циркулирующих с прошлого года.
Пользователь Reddit Tobbelobben, подробно описавший эти находки на специальном Subreddit, обратил внимание на наличие в утечках менеджера действий игрока. В этом менеджере представлены различные игровые действия игрока, такие как укрытия, приседания, атаки ближнего боя и захваты, а также многое другое. Примечательно, что присутствуют такие опции, как "Самовосстановление при падении" и "Самоубийство при падении".
реклама
Эти опции выглядели бы неуместными, если бы в игре не было другого игрока или персонажа, управляемого искусственным интеллектом, способного воскресить главного героя при падении. Кроме того, наличие опций Buddy Comms и Buddy Ping наводит на мысль о том, что в грядущей части серии могут появиться кооперативные функции или усовершенствованная система управления NPC.
Независимо от механик игрового процесса, формирующих впечатления от Grand Theft Auto 6, игра, несомненно, является одной из самых ожидаемых игр на горизонте. Официальные подтверждения и подробности о Grand Theft Auto 6 пока не разглашаются, а сама игра может появиться на прилавках магазинов не раньше 2025 года.