Компания ожидает большой прилив игроков.

Вчера поклонники франшизы Grand Theft Auto получили долгожданный анонс. Rockstar официально объявила, что премьерный трейлер Grand Theft Auto VI появится на наших экранах в декабре. Одновременно в этот же день Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar, представила свои последние квартальные доходы, в которых рассказывается о том, что происходит в студии.

За второй квартал этого года доход компании Take-Two составил $1,44 млрд. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, этот показатель остается достойным похвалы, если учесть, что в течение года T2 выпускала лишь ограниченное количество игр, в основном привычные для нее 2K Sports. Безусловно, локомотивом бизнеса T2 остается GTA V. Даже с учетом грядущего сиквела игра сохраняет свои впечатляющие показатели, преодолев рубеж в 190 млн проданных экземпляров. Перспектива достижения 200-миллионного рубежа кажется неизбежной. Тем временем продажи Red Dead Redemption 2 превысили 57 млн копий, что послужило тонким толчком к тому, чтобы Rockstar повысила уровень своей игры.

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Возвращаясь к долгожданной GTA VI, отметим, что наиболее вероятным сроком выхода грандиозной игры Take-Two считает 2025 финансовый год (с апреля 2024 года по март 2025 года). Компания предполагает, что в 2025 году доходы составят чуть менее $8 млрд, что значительно больше, чем ожидаемые $5,4 млрд в 2024 году.