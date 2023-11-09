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Kachka
NVIDIA готовит для Китая новые графические процессоры Hopper AI, чтобы обойти санкции США
На данный момент они находятся на стадии разработки.

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Компания NVIDIA, похоже, не теряет надежды завоевать огромный потенциал рынка ИИ в Китае, демонстрируя устойчивость к ограничениям со стороны США. Последние сообщения Semianalysis, в частности, Дилана Пателя, свидетельствуют о том, что компания расширяет производство графических процессоров Hopper, предназначенных для китайского рынка.

Грядущее пополнение включает в себя три графических процессора AI: H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2, построенных на архитектуре GPU Hopper. Максимальная теоретическая производительность этих GPU составляет 296 TFLOPs.

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Хотя подробные технические характеристики данных конфигураций пока не раскрываются, стали известны некоторые детали. Так, например, Hopper H20 SXM имеет объем памяти 96Gb и работает на скорости до 4,0 Тбит/с. Он обладает вычислительной мощностью 296 TFLOPs и использует кристалл GH100. Чип H100 SXM, в свою очередь, превосходит H20 SXM в 6,68 раза по количеству TFLOPs. 

  • NVIDIA H100 SXM TF16: 1979 TFLOPs
  • NVIDIA H20 SXM TF16: 296 TFLOPs
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Чип NVIDIA L20, оснащенный 48Gb памяти, обеспечивает пиковую вычислительную производительность в 239 TFLOPs, а L2, оснащенный 24Gb памяти, достигает 193 TFLOPs. Эти графические процессоры, выполненные в форм-факторе PCIe, позиционируются как подходящие решения для офисных рабочих станций и серверов.

  • L40 TF16: 362 TFLOPs
  • L20 TF16: 239 TFLOPs
  • L4 TF16: 242 TFLOPs
  • L2 TF16: 193 TFLOPs
#nvidia #сша #китай #санкции #искусственный интеллект #графические процессоры #сша vs китай #графические процессоры nvidia
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