На данный момент они находятся на стадии разработки.

Компания NVIDIA, похоже, не теряет надежды завоевать огромный потенциал рынка ИИ в Китае, демонстрируя устойчивость к ограничениям со стороны США. Последние сообщения Semianalysis, в частности, Дилана Пателя, свидетельствуют о том, что компания расширяет производство графических процессоров Hopper, предназначенных для китайского рынка.

Грядущее пополнение включает в себя три графических процессора AI: H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2, построенных на архитектуре GPU Hopper. Максимальная теоретическая производительность этих GPU составляет 296 TFLOPs.

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Хотя подробные технические характеристики данных конфигураций пока не раскрываются, стали известны некоторые детали. Так, например, Hopper H20 SXM имеет объем памяти 96Gb и работает на скорости до 4,0 Тбит/с. Он обладает вычислительной мощностью 296 TFLOPs и использует кристалл GH100. Чип H100 SXM, в свою очередь, превосходит H20 SXM в 6,68 раза по количеству TFLOPs.

NVIDIA H100 SXM TF16: 1979 TFLOPs

NVIDIA H20 SXM TF16: 296 TFLOPs

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Чип NVIDIA L20, оснащенный 48Gb памяти, обеспечивает пиковую вычислительную производительность в 239 TFLOPs, а L2, оснащенный 24Gb памяти, достигает 193 TFLOPs. Эти графические процессоры, выполненные в форм-факторе PCIe, позиционируются как подходящие решения для офисных рабочих станций и серверов.