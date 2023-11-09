Новый флагман оказался дороже iPhone 14 Pro Max на $37.

Анализ издания "Bill of Materials" показывает, что себестоимость флагмана Apple, iPhone 15 Pro Max, в этом году всего на $37,7 выше, чем у iPhone 14 Pro Max. Такой незначительный рост обусловлен несколькими факторами. Снижение цен на память и дисплеи в текущем году уменьшило материальные затраты Apple. Однако использование нового 3-нм чипа A17 Pro, титанового корпуса и усовершенствованной системы камер с телеобъективом tetraprism привело к увеличению общей стоимости производства.

Согласно предыдущим оценкам, себестоимость iPhone 15 Pro Max составляет всего $558, что примерно на 12% дороже iPhone 14 Pro Max. Однако, по данным Counterpoint Research, разница не столь существенна: по сравнению с iPhone 14 Pro Max она составляет всего $37,7.

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Дополнительные $37,7 приходятся исключительно на компоненты, не считая других расходов, таких как маркетинг, логистика, упаковка, контроль качества и прочие накладные расходы. Что касается компонентов, повлиявших на увеличение стоимости, то новый чип A17 Pro стал на $30 дороже своего предшественника A16 Bionic.

Кроме того, обновленная система камер стоит на 34% дороже оптики iPhone 14 Pro Max, а новый титановый корпус на 18% дороже шасси из нержавеющей стали.

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Ранее TrendForce уже утверждала, что стартовая цена iPhone 15 Pro Max в $1 199 представляется разумной. Учитывая дополнительные затраты Apple на производство 6,7-дюймового флагмана в размере $37,7 на единицу продукции, некоторые могут утверждать, что дополнительные $100, взимаемые с покупателей, вполне оправданы.