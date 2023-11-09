Все они уже были так или иначе использованы.

После спада криптовалютного рынка многие криптофермы оказались обременены излишками неиспользуемых графических процессоров. Хотя некоторым компаниям удалось перепрофилировать эти GPU, значительное их количество осталось неиспользованными. Таким образом недавно появилась компания Io.net – новатор в своей области, создавший сеть, способную использовать сотни тысяч графических процессоров для приложений искусственного интеллекта. Примечательно, что в настоящее время Io.net имеет внушительный список ожидания, состоящий из 107 000 рабочих графических процессоров.

Io.net разработала децентрализованную сеть физической инфраструктуры, известную как DePIN. Данная инновационная система позволяет агрегировать и кластеризовать вычислительные мощности GPU из дата-центров и криптовалютных майнеров, расположенных в различных географических точках. Основная цель сети – сделать недоиспользуемые GPU по всему миру доступными для рабочих нагрузок ИИ и машинного обучения.

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Помимо сотрудничества с дата-центрами и криптовалютными майнерами, Io.net заключила партнерство с сетью Render, специализирующейся на удаленном рендеринге. Это партнерство обеспечивает Io.net доступ к дополнительным GPU.

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Одной из ключевых технологических основ деятельности Io.net является блокчейн Solana. Эта технология позволяет осуществлять микротранзакции в сети, обеспечивая эффективные платежи поставщикам GPU-вычислений. В отличие от традиционных блокчейнов с более медленным временем обработки и более высокими комиссиями, Solana отлично справляется с управлением огромным количеством мелких транзакций.