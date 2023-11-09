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Kachka
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
Все они уже были так или иначе использованы.

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После спада криптовалютного рынка многие криптофермы оказались обременены излишками неиспользуемых графических процессоров. Хотя некоторым компаниям удалось перепрофилировать эти GPU, значительное их количество осталось неиспользованными. Таким образом недавно появилась компания Io.net – новатор в своей области, создавший сеть, способную использовать сотни тысяч графических процессоров для приложений искусственного интеллекта. Примечательно, что в настоящее время Io.net имеет внушительный список ожидания, состоящий из 107 000 рабочих графических процессоров.

Io.net разработала децентрализованную сеть физической инфраструктуры, известную как DePIN. Данная инновационная система позволяет агрегировать и кластеризовать вычислительные мощности GPU из дата-центров и криптовалютных майнеров, расположенных в различных географических точках. Основная цель сети – сделать недоиспользуемые GPU по всему миру доступными для рабочих нагрузок ИИ и машинного обучения.

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Помимо сотрудничества с дата-центрами и криптовалютными майнерами, Io.net заключила партнерство с сетью Render, специализирующейся на удаленном рендеринге. Это партнерство обеспечивает Io.net доступ к дополнительным GPU.

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Одной из ключевых технологических основ деятельности Io.net является блокчейн Solana. Эта технология позволяет осуществлять микротранзакции в сети, обеспечивая эффективные платежи поставщикам GPU-вычислений. В отличие от традиционных блокчейнов с более медленным временем обработки и более высокими комиссиями, Solana отлично справляется с управлением огромным количеством мелких транзакций.

#майнинг #криптовалюты #графические процессоры
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