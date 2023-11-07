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Kachka
Epic Games Store спустя 5 лет всё ещё остаётся убыточной компанией
Однако компания стремится к росту.

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Компания Epic Games признала, что ее цифровая торговая площадка остается убыточной, несмотря на то, что активно работает уже пять лет. В ходе недавнего судебного разбирательства между Epic Games и Google глава Epic Games Store Стив Эллисон заявил, что его цифровой магазин для ПК, дебютировавший в декабре 2018 года, до сих пор не приносит прибыли. Однако он подчеркнул, что главной целью компании является рост.

Это откровение стало возможным после того, как в ходе судебного процесса Epic против Apple в 2021 году всплыли электронные письма, свидетельствующие о том, что Epic стремилась захватить 50% всех доходов от компьютерных игр. Даже генеральный директор Epic Тим Суини охарактеризовал значительные убытки магазина, превысившие $300 млн, как "фантастический успех в привлечении геймеров с помощью отличных игр и фантастических инвестиций в развитие бизнеса".

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В ходе того же судебного разбирательства компания Epic Games прогнозировала, что магазин EGS начнет приносить прибыль в 2023 году, но этот прогноз так и не оправдался.

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Epic Games, напомним, тратит значительные ресурсы на еженедельную раздачу бесплатных игр. Эта стратегия, направленная на создание более справедливой модели разделения прибыли с разработчиками и издателями, остается последовательной кампанией. 

#игры #epic games #epic games store
1
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L1yod
22:18
Столько бабла вливать в эксклюзивность игр и раздавать кучу игр за даром , еще бы это приносило прибыль.
Epic Games Store спустя 5 лет всё ещё остаётся убыточной компанией
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