Результаты оказались не очень удовлетворительными.

NVIDIA представила серию процессоров CMP (CryptoMining Processor) в разгар предыдущего ажиотажа на майнинге криптовалют. Цель этого шага заключалась в том, чтобы предложить экономичное решение для клиентов, которым не нужны такие высокотехнологичные функции, как продвинутые системы охлаждения или расширенная гарантия.

Серия CMP от NVIDIA включает в себя пять различных моделей, каждая из которых основана на архитектуре Ampere или Turing и имеет различную конфигурацию CUDA – от 6400 до 1408 ядер CUDA. Объединяет все эти карты объем памяти, который находится в диапазоне от 6 до 10Gb, что соответствует размеру файла Ethereum DAG.

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Ниже представлен обзор серии NVIDIA CMP:

CMP 170HX: на базе GA100, с 4480 ядрами CUDA и 8Gb HBMe

CMP 90HX: на базе GA102, оснащен 6400 ядрами CUDA и 10Gb памяти G6X

CMP 70HX: на базе GA104, с 6144 ядрами CUDA и 8Gb памяти G6X

CMP 50HX: на базе TU102, имеет 3584 ядра CUDA и 10Gb памяти G6

CMP 40HX: на базе TU106, имеет 2304 ядра CUDA и 8Gb памяти G6

CMP 30HX: на базе TU116, имеющий 1408 ядер CUDA и 6Gb памяти G6

Недавно компания Sfdx Show приобрела видеокарту CMP 50HX, оснащенную графическим процессором TU102 и имеющую 3584 ядра CUDA. Важно отметить, что эти характеристики несколько ниже, чем у RTX 2080 Ti, которая имеет 4352 ядра и 11Gb памяти. Тем не менее, теоретически такая конфигурация должна обеспечить удовлетворительную производительность в большинстве игр.

Однако прежде чем приступать к такой трансформации, необходимо учесть несколько важных моментов. Карты CMP оснащаются специфическим BIOS и зачастую имеют менее эффективные системы охлаждения вентиляторного типа. Кроме того, у них отсутствуют разъемы для подключения дисплеев. Кроме того, для этого GPU не существует официальных игровых драйверов.

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Sfdx удалось запустить несколько игр на этой карте, но показатели FPS оказались заметно ниже, чем ожидалось от GPU TU102. Основной причиной такой низкой производительности является ограниченная ширина линий PCIe, которая составляет всего 4 канала. Несмотря на попытки устранить это ограничение, включая перепайку недостающих компонентов и проверку совместимости GPU с линиями, оказывается, что сам GPU не поддерживает эти линии.