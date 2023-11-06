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Kachka
Новое обновление поставило Fortnite на пик популярности: в субботу в тайтл зашли 45 млн игроков
Они провели в игре в общей сложности 102 млн часов.

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Популярный шутер в стиле королевской битвы Fortnite часто меняет свои площадки для сражений, и последняя его версия перенесла игроков на оригинальный остров, где всё и начиналось.

Компания Epic Games, издатель игры, сообщает, что в новом сезоне Fortnite OG в субботу 44,7 млн игроков провели в общей сложности 102 млн часов игрового процесса. Это достижение было достигнуто даже несмотря на то, что некоторые игроки сталкивались с проблемами при попытке войти в игру или застревали в очередях.

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В игре Fortnite, впервые представленной в 2017 году, до 100 игроков сражаются друг с другом в борьбе за звание сильнейшего. В настоящее время игра переживает четвертую главу, разделенную на более короткие сезоны, в каждом из которых появляются изменения и новые элементы.

В Fortnite OG вернулись полюбившиеся фанатам локации и оружие, а также сохранились некоторые обновленные игровые механики из последующих сезонов. Однако один из элементов, который не был возвращен в игру, – это задания.

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Новый сезон был запущен в пятницу и быстро завоевал огромную популярность среди энтузиастов. Согласно неофициальной статистике Fortnite.gg, в субботу игра достигла рекордной отметки – 6,2 млн одновременных игроков. В субботу компания Epic опубликовала твит, в котором признала, что внимательно следит за своими серверами в связи с чрезмерным спросом.

#игры #fortnite #шутеры
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