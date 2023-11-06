Компания предполагает, что в будущем появятся целые государства, ориентированные на ИИ.

В связи со скорым появлением плавучего центра обработки данных, в котором размещены тысячи графических процессоров NVIDIA, высказывается опасение о возможном создания в будущем автономных государств с искусственным интеллектом.

Вычислительный кластер BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC), построенный американской компанией Del Complex, представляет собой огромное судно, на котором размещены 10 000 графических процессоров NVIDIA H100 общей стоимостью 500 млн долларов.

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Компания Del Complex сделала объявление на сайте X, подчеркнув, что плавучий центр обработки данных будет обеспечивать высочайшую производительность, в нем будут использоваться современные системы водяного охлаждения и солнечная энергия для обеспечения экологической безопасности.

Компания охарактеризовала BSFCC как вершину вычислительной техники и автономности, сделав особый акцент на последнем. Концепция, лежащая в основе этого проекта, намекает на создание в перспективе суверенных национальных государств, занимающихся исключительно разработкой ИИ.

В заявлении на сайте X компания предположила, что судно с усиленной охраной может работать в международных водах, что потенциально освобождает его от действия ограничений в области ИИ. Эти заявления компании Del Complex появились на фоне продолжающихся дискуссий о глобальном регулировании ИИ.

"Чрезмерное вмешательство государства не только препятствует инновациям, но и мешает реализации огромного потенциала человечества. В условиях растущей озабоченности мировой общественности жесткими нормами в области обучения моделей ИИ компания Del Complex предлагает убежище в международных водах".

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В перспективе план может предусматривать создание флота плавучих центров обработки данных, перемещающихся по международным водам, что позволит пользователям обходить нормативные требования и, в частности, налоговые обязательства.