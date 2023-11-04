О стоимости пока что не говорится

Недавно в сети появились высококачественные изображения первого автомобиля компании Xiaomi, позволяющие более детально рассмотреть его внутреннее устройство. Снимки были сделаны на территории завода Xiaomi и демонстрируют не только внешний вид автомобиля, но и раскрывают некоторые его интригующие особенности.

Дизайн автомобиля остается частично скрытым камуфляжем, но некоторые моменты все же можно разглядеть. Седан имеет низкий и широкий профиль, что свидетельствует о тщательном подходе к аэродинамической эффективности.

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В дизайне интерьера обращает на себя внимание отсутствие привычных дверных ручек. Вместо них – кнопки, как на передних, так и на задних дверях. Вероятно, все четыре двери будут оснащены автоматическими доводчиками, что часто встречается в автомобилях премиум-класса.

Ожидается, что седан будет оснащен просторной панорамной крышей, что улучшит эстетику и повысит удобство использования.

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В октябре президент Xiaomi China Лу Вэйбин (Lu Weibing) официально подтвердил планы компании по выпуску своего автомобиля в 2024 году. Аналитики предполагают, что в первый год работы в автомобильной отрасли Xiaomi планирует выпустить от 50 до 60 тыс. машин.