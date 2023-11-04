RTX 3070 уже на третьем месте по популярности.

Недавно компания Valve предоставила самую свежую статистику по аппаратному обеспечению платформы Steam. Наше внимание, как обычно, сосредоточено на видеокартах, и текущий сценарий использования GPU весьма интригует.

GeForce RTX 3060, долгое время удерживавшая лидерство среди геймеров, всего за месяц увеличила свою долю на рынке примерно на 50%: теперь она составляет 9,92%. Это можно считать одним из самых стремительных скачков роста в статистике Steam. Таким образом, теперь мы можем утверждать, что каждый десятый геймер Steam может похвастаться наличием GeForce RTX 3060 в своей игровой системе.

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Более того, и GeForce RTX 2060, и GeForce RTX 3070 продемонстрировали значительный рост в рейтинге. Последняя даже смогла подняться на третье место, обогнав GeForce GTX 1060. А вот бывший лидер – GeForce GTX 1650 – заметно снизился на 1,15%, опустившись на шестую позицию.

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Стоит отметить заметный рост GeForce RTX 4070, которая в настоящее время занимает первое место среди всех адаптеров серии GeForce RTX 40, хотя GeForce RTX 4060 активно сокращает отставание от старшей модели.