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Kachka
10 лет назад Apple называла Android одним большим устройством для слежения
Компания Apple уже давно главным аспектом своей работы ставит конфиденциальность.

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Нет ничего неожиданного в том, что у Google и Apple сложились уникальные отношения по сравнению с другими компаниями, и в этом нет ничего предосудительного. Обе компании взаимно способствовали своему росту, особенно если учесть, что Android и iOS являются основными конкурентами. Тем не менее, недавние разоблачения свидетельствуют о том, что Apple, базирующаяся в Купертино, когда-то рассматривала Android как массивное устройство слежения.

Об этом стало известно благодаря Министерству юстиции США, которое представило новые вещественные доказательства в ходе антимонопольного разбирательства по делу Google. Одним из таких доказательств является внутренняя презентация, прикрепленная к электронному письму, отправленному сотрудником Apple Эдди Кью Тиму Куку в 2013 году.

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В презентации Apple в первую очередь обсуждается конкуренция между двумя компаниями в области конфиденциальности. В презентации Apple объясняет свой подход к обеспечению конфиденциальности, подчеркивая его превосходство над практикой Google. Apple подчеркивает, что объединяет данные между своими сервисами только в тех случаях, когда это приводит к улучшению качества обслуживания клиентов, в то время как Google объединяет данные между всеми своими сервисами без разбора. В презентации также приводятся примеры, иллюстрирующие, что голосовой поиск Google тесно связан с учетной записью пользователя в Google, в то время как данные пользователя Siri ограничиваются цифровым помощником.

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Во время дачи показаний Кью в сентябре Минюст США также поинтересовался соглашением о распределении доходов между Apple и Google. Большинство деталей этой дискуссии были сохранены в тайне в зале суда.

#смартфоны #apple #android #google
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