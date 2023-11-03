Далее у компании в планах покорение Луны.

На выставке Japan Mobility Show, которая продлится до 5 ноября, компания Tsubame Industries представила нестандартную новинку. По словам очевидцев, огромный гуманоидный робот-трансформер обладает реалистичной функциональностью.

Известный как Tsubame Archax, этот робот является воплощением мечты любителей аниме Gundam, поскольку он отдает дань уважения одной из самых ярких франшиз, посвященной колоссальным боевым роботам. Archax высотой около 4,5 м, массой 3,5 т и стоимостью 3 млн долларов представляет собой первое предложение компании Tsubame, штаб-квартира которой находится в Иокогаме. Его разработка заняла четыре года тщательных исследований и инженерных изысканий.

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Об этом событии рассказал журналист TheVerge, которому удалось побывать на выставке:

В обширном выставочном зале Tokyo Big Sight Archax возвышается над обычными суперкарами и концепт-карами, разбросанными по всему помещению. Периодически команда Tsubame демонстрировала возможности робота: Archax вытягивал руки, приветствуя зрителей, и плавно переходил из режима робота в режим автомобиля.

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Эта метаморфоза занимает всего 15 секунд, а скорость робота достигает 10 км/ч. В нем предусмотрена кабина для пилота-водителя. На начальном этапе разработки робот ориентирован на развлекательные и любительские мероприятия, планируется выпустить на рынок пять единиц и создать лигу робототехнических боев. Однако дальнейшие перспективы более амбициозны: компания намерена заняться освоением космоса, в частности, Луны.