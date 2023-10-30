Миллиардер уверен в том, что эта цель достижима.

Илон Маск сообщил о своем намерении внедрить финансовые функции в X к концу 2024 года, подчеркнув, что пользователи будут приятно удивлены широкими возможностями этих нововведений. В сообщении миллиардер отметил следующее:

"Когда я говорю о финансовых аспектах, я имею в виду всю вашу финансовую экосистему. Если что-то связано с финансами, оно найдет свое место на нашей платформе, будь то деньги, ценные бумаги или любой другой финансовый инструмент. Речь идет не только о том, чтобы отправить 20 долларов другу; я имею в виду, что вам не потребуется традиционный банковский счет".

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Линда Яккарино, генеральный директор компании X, считает, что это комплексная возможность, которая будет реализована в 2024 году, и выражает уверенность в том, что они успешно справятся с данной задачей к концу следующего года.

Чтобы облегчить этот переход, компания активно добивается получения лицензий на передачу денежных средств на территории США, что позволит ей предлагать целый ряд финансовых услуг. Маск выразил надежду, что в ближайшие месяцы будут получены оставшиеся компоненты, необходимые для развития X.

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Главная цель Маска – превратить платформу X во всеобъемлющее приложение, подобное китайским суперприложениям типа WeChat, которые предоставляют доступ к целому ряду услуг, включая покупки, транспорт и многое другое.