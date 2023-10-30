Официальная настольная RTX 3080 Ti быстрее китайских моделей в полтора раза.

Мы уже наблюдали изобретательность китайских мастеров, которые превращали мобильные видеокарты GeForce RTX 3060 в адаптеры для настольных ПК. Похоже, что аналогичное явление происходит сейчас и с RTX 3080 Ti.

Эти адаптеры выпускает ранее незнакомая китайская компания XR. Технически данные устройства представляют собой мобильные ноутбуки с RTX 3080 Ti, в основе которых лежит графический процессор GA103 с 7424 активными ядрами CUDA. Для сравнения, в настольных моделях RTX 3080 Ti используется GA102 с более значительным числом ядер CUDA – 10 240.

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Кроме того, кастомные карты имеют 256-разрядную шину и работают на чуть более низких частотах. Однако это компенсируется наличием 16Gb памяти, что превосходит 12Gb у оригинальной настольной модели. Примечательно, что в данном конкретном случае TDP снижено до 115W, хотя обычно ноутбук с RTX 3080 Ti может работать при мощности 150W.

Тем не менее, результаты тестирования показывают, что этот уникальный адаптер показывает практически идентичные результаты, что и его мобильный аналог. А вот стандартная настольная версия RTX 3080 Ti остается в полтора раза быстрее обеих чипов, что позволяет отнести их к разным классам.

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Таким образом, тем, кто собирается приобрести RTX 3080 Ti в Китае, рекомендуется вначале внимательно изучить технические характеристики продукта.