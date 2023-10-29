За смартфонами уже выстраиваются очереди.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro были официально представлены в четверг, а их продажи должны начаться на следующей неделе. Хотя эти устройства еще не попали в руки широкой публики, они уже были разосланы блогерам и доверенным лицам для проведения обзоров. Среди них особо выделяется блогер Digital Chat Station, опубликовавший реальные фотографии обеих моделей и показавший, что они полностью соответствуют изображениям, представленным в рекламных материалах.

Digital Chat Station также высказал свое мнение о характеристиках камеры Xiaomi 14. Он отметил следующее:

реклама "Камера Xiaomi 14 превзошла мои ожидания. Благодаря сверхширокоугольному объективу и передовой матрице JN1 она отлично справляется с ночной съемкой. Кроме того, впечатляют возможности макросъемки, предлагаемые телеобъективом. Даже фотографии, сделанные с помощью 60-мм телеобъектива EGF с кропом до 75 мм, демонстрируют достойное качество".

Переходя к Xiaomi 14 Pro, тот же источник подчеркивает характеристики его камеры:

"В Xiaomi 14 Pro используется преимущественно 66-мм объектив EGF, что обеспечивает более высокое качество изображения благодаря матрице JN1. 10-кратный зум этого устройства позволяет получать очень качественные фотографии, хотя при дальнейшем увеличении отдача может снижаться. Особого внимания заслуживает плавная регулировка диафрагмы основной камеры в диапазоне от F/1,4 до F/4,0, которая оказывается весьма эффективной при съемке ночных сцен".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Что касается визуальных примеров, то камера Xiaomi 14 позволила получить изображения, очень похожие на рекламные материалы. Аналогичным образом, камера Xiaomi 14 Pro оправдала свою рекламу: образцы эффективно подчеркивают ее возможности.





