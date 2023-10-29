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Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro были официально представлены в четверг, а их продажи должны начаться на следующей неделе. Хотя эти устройства еще не попали в руки широкой публики, они уже были разосланы блогерам и доверенным лицам для проведения обзоров. Среди них особо выделяется блогер Digital Chat Station, опубликовавший реальные фотографии обеих моделей и показавший, что они полностью соответствуют изображениям, представленным в рекламных материалах.
Digital Chat Station также высказал свое мнение о характеристиках камеры Xiaomi 14. Он отметил следующее:
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"Камера Xiaomi 14 превзошла мои ожидания. Благодаря сверхширокоугольному объективу и передовой матрице JN1 она отлично справляется с ночной съемкой. Кроме того, впечатляют возможности макросъемки, предлагаемые телеобъективом. Даже фотографии, сделанные с помощью 60-мм телеобъектива EGF с кропом до 75 мм, демонстрируют достойное качество".
Переходя к Xiaomi 14 Pro, тот же источник подчеркивает характеристики его камеры:
"В Xiaomi 14 Pro используется преимущественно 66-мм объектив EGF, что обеспечивает более высокое качество изображения благодаря матрице JN1. 10-кратный зум этого устройства позволяет получать очень качественные фотографии, хотя при дальнейшем увеличении отдача может снижаться. Особого внимания заслуживает плавная регулировка диафрагмы основной камеры в диапазоне от F/1,4 до F/4,0, которая оказывается весьма эффективной при съемке ночных сцен".
Что касается визуальных примеров, то камера Xiaomi 14 позволила получить изображения, очень похожие на рекламные материалы. Аналогичным образом, камера Xiaomi 14 Pro оправдала свою рекламу: образцы эффективно подчеркивают ее возможности.