Подсветка реагирует на любой звук особыми эффектами.

Компания PELAND, китайский производитель ПК, известный своими уникальными решениями на базе Radeon/GeForce, вчера представила интересную концепцию компьютера HA-4, основной темой которого является RGB-подсветка.

Мини-ПК PELAND HA-4 оснащен процессором AMD Ryzen 7 7840HS, который по характеристикам аналогичен тем, которые имеют более именитые бренды. Стремясь к признанию на этом рынке, компания вводит отличительную особенность – обилие RGB-подсветки. HA-4 может похвастаться квадратной RGB-полосой, занимающей весь компактный 0,9-литровый корпус. Эта RGB-полоса реагирует на звук и может демонстрировать множество заранее заданных анимаций. Размеры системы составляют 136x128x52 мм, что делает ее одной из самых миниатюрных среди систем на базе AMD Phoenix.

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Что касается процессора, то в данной модели используется 8-ядерный процессор Zen4 с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Хотя компания воздерживается от подтверждения TDP для этой системы, предположительно оно находится в диапазоне от 35 до 54W. В систему также интегрирована графика Radeon 780M в конфигурации 12CU RDNA3. По данным компании, такое решение дает существенный прирост производительности на 224% по сравнению с графикой RX Vega 8, установленной в APU Ryzen 7 5800H двухлетней давности.

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PELAND предлагает различные модели, в том числе и barebone-версию, лишенную памяти и накопителей. Готовый вариант, оснащенный 16Gb ОЗУ и 512Gb SSD, можно приобрести за 2899 юаней ($396).