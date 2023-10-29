Аналогичные акции прошли и в других городах.

Тысячи демонстрантов в Великобритании, в первую очередь в Лондоне, вчера вышли на марш, чтобы выразить свою поддержку палестинцам и призвать к прекращению израильских авиаударов по сектору Газа. Демонстранты размахивали флагами и несли по улицам транспаранты, требуя прекращения бомбардировок. Митинги прошли также в таких городах, как Манчестер, Глазго, Белфаст и других.

Эти акции протеста прошли на фоне обострения конфликта между ХАМАС и Израилем. Израиль активизировал свои военные действия через три недели после того, как ХАМАС начал трансграничное нападение, приведшее к многочисленным жертвам и захвату заложников. После этого министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, сообщило о значительном числе жертв среди палестинцев в результате ответных ударов Израиля.

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За последние три дня в крупных городах Великобритании прошли крупные демонстрации. Протестующие у моста Золотого Юбилея держали в руках плакаты с лозунгами "Газа, останови бойню" и "Свободная Палестина, конец израильской оккупации". Скандировали "Хватит вооружать Израиль. Хватит бомбить Газу" и "Мы все палестинцы".

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В ходе этих протестов было произведено несколько арестов, некоторые из них расследуются как возможные преступления на почве ненависти.