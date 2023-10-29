Общее число потерь в Газе уже превысило 7700 человек.

Сообщается, что в секторе Газа палестинцы стали свидетелями самой интенсивной ночи израильских авиаударов с момента начала конфликта ХАМАС и Иерусалима три недели назад. Власти ХАМАС сообщили, что в ходе воздушных и артиллерийских бомбардировок были разрушены многочисленные здания, что привело к трагическим жертвам – по меньшей мере 377 человек умерли только за последние сутки.

Израильские военные сообщили, что их истребители нанесли удары по 150 подземным объектам, включая туннели и различные объекты инфраструктуры. Помимо этих авиаударов, в сектор Газа вошли танки и наземные войска, которые вступили в противостояние с боевиками ХАМАС.

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Это ознаменовало собой существенный сдвиг в ходе конфликта, поскольку министр обороны Израиля объявил о начале "нового этапа" войны. Израильские военные начали бомбардировки сектора Газа в ответ на беспрецедентное трансграничное нападение сотен боевиков ХАМАС 7 октября, в результате которого погибли 1400 человек и еще 229 были похищены.

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По данным министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАС, число погибших на этой территории с начала конфликта превысило 7700 человек. Тем временем ООН бьет тревогу, предупреждая о разворачивающейся "гуманитарной катастрофе" и осуждая действия Израиля.