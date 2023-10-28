Тем не менее, NVIDIA всё ещё может их изменить.

Инсайдер под ником Kopite7kimi раскрыл предполагаемые спецификации грядущих видеокарт NVIDIA, включая GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

В последнем сообщении Kopite7kimi рассматриваются возможные технические подробности этих трех видеокарт. Однако важно отметить, что данные спецификации могут быть изменены. Сам Kopite7kimi признал, что эти характеристики устарели "на несколько недель". Обычно NVIDIA тестирует различные конфигурации, прежде чем остановиться на окончательном варианте.

GeForce RTX 4080 SUPER

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Начнем с верхней части линейки – GeForce RTX 4080 SUPER. По слухам, карта будет оснащена графическим процессором AD103-400 с полным набором из 10 240 ядер, 112 ROP и 64Mb кэша L2. Чип будет использовать 256-битный шинный интерфейс, что предполагает наличие 16Gb памяти GDDR6X, такой же, как у RTX 4080. Это означает, что NVIDIA может предложить как 20Gb (AD102/320-бит), так и 16Gb (AD103/256-бит) памяти.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Далее мы имеем дело с GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Kopite7kimi считает номенклатуру несколько необычной, и многие энтузиасты могут с ним согласиться. Тем не менее, с точки зрения технических характеристик, карта будет оснащена графическими процессорами AD103-275/AD102-175 с 8 448 ядрами и 48Mb кэш-памяти L2.

GeForce RTX 4070 SUPER

Наконец, мы подошли к GeForce RTX 4070 SUPER, которая, по слухам, будет доступна в конфигурациях AD104-350 или AD103-175, каждая из которых имеет 7 168 ядер. Ожидается, что графический процессор получит 48Mb кэш-памяти L2. Судя по всему, карта сохранит 12Gb памяти GDDR6X, но мы можем ожидать, что NVIDIA увеличит скорость работы памяти за счет использования более производительных модулей Micron DRAM.

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Подводя итог, можно сказать, что слухи говорят о следующем увеличении количества ядер по сравнению с аналогами: