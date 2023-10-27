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Вчера компания Xiaomi официально представила свою новую программную платформу HyperOS, а сегодня раскрыла список смартфонов, которые получат обновление на начальном этапе распространения.
Во время презентации было объявлено, что в декабре 2023 года на рынок выйдет первая партия устройств, работающих под управлением новой ОС. В их число войдут недавно выпущенный Xiaomi 14, оснащенный HyperOS "из коробки", и смартфоны Redmi K60 Ultra.
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По последним данным, в январе 2024 года ряды стабильной HyperOS могут получить следующие несколько устройств:
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
С наступлением января начнется второй этап распространения, который охватит следующие модели:
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
Этот план описывает стратегию компании Xiaomi по внедрению HyperOS в различные модели смартфонов в ближайшие месяцы, что позволит охватить широкий спектр устройств, использующих новую программную платформу.