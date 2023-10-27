Стали известны модели первого и второго этапов обновлений.

Вчера компания Xiaomi официально представила свою новую программную платформу HyperOS, а сегодня раскрыла список смартфонов, которые получат обновление на начальном этапе распространения.

Во время презентации было объявлено, что в декабре 2023 года на рынок выйдет первая партия устройств, работающих под управлением новой ОС. В их число войдут недавно выпущенный Xiaomi 14, оснащенный HyperOS "из коробки", и смартфоны Redmi K60 Ultra.

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По последним данным, в январе 2024 года ряды стабильной HyperOS могут получить следующие несколько устройств:

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

С наступлением января начнется второй этап распространения, который охватит следующие модели:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

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Этот план описывает стратегию компании Xiaomi по внедрению HyperOS в различные модели смартфонов в ближайшие месяцы, что позволит охватить широкий спектр устройств, использующих новую программную платформу.