Обычно такие карты пользователям не особо нравятся.

Хотя RTX 4060 с потребляемой мощностью 115W может показаться привлекательным выбором для тех, кто ищет видеокарту с однослотовой конструкцией, она не привлекла особого внимания производителей, специализирующихся в этой нише. Большинство компаний предпочитают использовать более громоздкие двухвентиляторные и двухслотовые конфигурации, которые нравятся геймерам благодаря сниженному уровню шума и лучшему эстетическому виду.

Аналогичным образом, 165W-я модель RTX 4060 Ti получила еще меньше внимания в этом контексте: лишь несколько компаний осмелились предложить карты формата Mini-ITX. Однако появление варианта с 16Gb позволяет предположить, что для решения задач, требующих большого объема памяти, особенно в кластерных средах, такие варианты могут оказаться незаменимыми. Недавно представленная RTX 4060 Ti 16Gb с "турбиной" от Colorful, судя по всему, нацелена именно на этот сегмент рынка.

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Эта карта имеет длину 26,7 см, занимает всего один слот и оснащена тонким кулером с одним единственным вентилятором. Учитывая тонкий профиль карты и относительно компактный вентилятор, можно предположить наличие некоторого уровня шума. Тем не менее, уровень шума может не вызывать особых опасений, учитывая предполагаемые варианты использования таких карт.

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Интригующим моментом является расположение 8-контактного разъема питания на задней панели карты, что чаще всего характерно для графических процессоров рабочих станций. Данная модель демонстрирует чип AD106, оснащенный 4352 ядрами CUDA и 16Gb памяти GDDR6.