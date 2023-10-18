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Министерство торговли США недавно анонсировало новые ограничения на экспорт различных графических процессоров NVIDIA, направленные в первую очередь на сокращение поставок в Китай. Примечательно, что в этот список попало оборудование NVIDIA, оптимизированное для работы с искусственным интеллектом, но новым является включение в запрет игровых GPU, а именно карт GeForce RTX 4090, которые теперь запрещены для Китая.
Помимо RTX 4090, под эти ограничения попадают графические процессоры NVIDIA A100, A800, H100, H800, L40 и L40S. Важно отметить, что это эмбарго касается не только Китая. Согласно заявлению SEC, новые ограничения распространяются на "Китай и группы стран D1, D4 и D5 (включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам, но исключая Израиль)".
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Экспорт в Китай высокопроизводительных графических процессоров NVIDIA H100 уже давно ограничен. Однако последнее событие, по сути, блокирует экспорт практически любых графических процессоров компании, которые могут рассматриваться как обладающие значительными возможностями в области искусственного интеллекта. Удивительно, но это касается даже графического процессора A800, который был разработан как ограниченная версия чипа A100 для соблюдения экспортных правил США.
Министр торговли США Джина Раймондо пояснила, что эти ограничения направлены на контроль доступа к вычислительным мощностям, что может существенно замедлить разработку Китаем моделей нового поколения и потенциально представлять угрозу для США и их союзников, особенно в военной сфере. Она подчеркнула, что новые ограничения не призваны помешать экономическому росту Китая.