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Kachka
США фактически запретили экспорт почти всех чипов в Китай, включая видеокарту RTX 4090
Ограничения не призваны помешать экономическому росту Китая.

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Министерство торговли США недавно анонсировало новые ограничения на экспорт различных графических процессоров NVIDIA, направленные в первую очередь на сокращение поставок в Китай. Примечательно, что в этот список попало оборудование NVIDIA, оптимизированное для работы с искусственным интеллектом, но новым является включение в запрет игровых GPU, а именно карт GeForce RTX 4090, которые теперь запрещены для Китая.

Помимо RTX 4090, под эти ограничения попадают графические процессоры NVIDIA A100, A800, H100, H800, L40 и L40S. Важно отметить, что это эмбарго касается не только Китая. Согласно заявлению SEC, новые ограничения распространяются на "Китай и группы стран D1, D4 и D5 (включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам, но исключая Израиль)".

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Экспорт в Китай высокопроизводительных графических процессоров NVIDIA H100 уже давно ограничен. Однако последнее событие, по сути, блокирует экспорт практически любых графических процессоров компании, которые могут рассматриваться как обладающие значительными возможностями в области искусственного интеллекта. Удивительно, но это касается даже графического процессора A800, который был разработан как ограниченная версия чипа A100 для соблюдения экспортных правил США.

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Министр торговли США Джина Раймондо пояснила, что эти ограничения направлены на контроль доступа к вычислительным мощностям, что может существенно замедлить разработку Китаем моделей нового поколения и потенциально представлять угрозу для США и их союзников, особенно в военной сфере. Она подчеркнула, что новые ограничения не призваны помешать экономическому росту Китая.

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