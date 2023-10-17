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Kachka
В результате взрыва в больнице в секторе Газа погибли сотни человек
Официальный ЦАХАЛ удар опровергает.

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Международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн сообщает, что он общался с пресс-службой Армии обороны Израиля по поводу предполагаемого израильского удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе. Согласно полученному заявлению, ЦАХАЛ подчеркивает, что больницы считаются высокочувствительными структурами и не являются объектами для проведения операций. ЦАХАЛ активно расследует источник взрыва, отдавая приоритет точности и надежности в своих действиях. Они призывают с осторожностью относиться к сообщениям о непроверенных заявлениях террористических организаций.

Важно отметить, что госпиталь "Аль-Ахли" финансово поддерживается англиканской церковью. Каноник Ричард Сьюэлл, декан колледжа Святого Георгия и видный деятель англиканской церкви в Иерусалиме, сообщил, что к концу прошлой недели во дворе больницы нашли убежище около 6 тыс. перемещенных лиц. По имеющимся данным, в субботу больница подверглась израильскому авиаудару, в результате которого четыре человека получили ранения. После этого около 5 тыс. человек покинули территорию госпиталя, а около 1 тыс. все еще ищут убежища.

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Финансирование госпиталя "Аль-Ахли" осуществляется преимущественно за счет средств доноров Епископальной церкви США, при этом учреждение сохраняет свою независимость от политических связей в Газе.

#израиль #израиль и сектор газа
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