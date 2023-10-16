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Kachka
Японская компания Sycom представила карты RTX 4060 Ti и RTX 4070 с вентиляторами Noctua
Сколько за них будут просить – неизвестно.

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Японская компания Sycom, известная производством видеокарт, представила инновационный подход к графическим процессорам GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Эти видеокарты оснащены системами охлаждения Noctua, что выгодно отличает их от конкурентов. Дизайн Sycom включает в себя два вентилятора Noctua PWM, которые повышают тепловую производительность и значительно снижают уровень шума по сравнению с традиционными решениями охлаждения.

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До сих пор ASUS была единственным игроком в индустрии видеокарт, предлагающим заказные дизайны с вентиляторами Noctua. ASUS представила свой дизайн ASUSxNoctua в сериях RTX 30 и RTX 40. Однако у этих моделей есть ряд существенных недостатков, в первую очередь это их значительные размеры, занимающие четыре слота, и высокая цена.

Японская компания Syncom, занимающаяся разработкой и сборкой систем, вышла на арену с вентиляторами Noctua для своих графических решений серий GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti Silent Master. Оба варианта имеют двухвентиляторную конфигурацию, закрепленную на эталонной печатной плате каждой карты.

Sycom GeForce RTX 4070 Silent Master Graphics имеет 3,5-слотовый дизайн с габаритами 278x66x145 мм. Карта оснащена двумя вентиляторами Noctua NF-A12x25 LS-PWM, которые органично вписаны в специальный кожух, разработанный дизайнером Nagao Seisakusho. Вентиляторы направляют воздух на массивный радиатор, оснащенный четырьмя 8-мм тепловыми трубками, а сама карта дополнена прочной металлической задней панелью. Как и ожидалось, такая конфигурация обеспечивает бесшумную работу с уровнем шума 0 дБ. Согласно официальной статистике, Sycom RTX 4070 с системой охлаждения Noctua превосходит стандартную видеокарту RTX 4070 с двумя вентиляторами по уровню шума на -22% и рабочей температуре на -15%.

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Вторая модель, Sycom GeForce RTX 4060 Ti Silent Master, доступна в версиях с 16 и 8Gb памяти. Этот вариант имеет 2,2-слотовый дизайн, размеры 250x44x120 мм и оснащен двумя вентиляторами. В нем используются вентиляторы Noctua NF-A9x14 PWM, обеспечивающие более тонкий профиль. Эти вентиляторы эффективно направляют воздух на радиатор, оснащенный тремя 6-мм тепловыми трубками и дополненный металлической задней панелью. По сравнению со стандартным дизайном RTX 4060 Ti, использование вентиляторов Noctua позволяет снизить уровень шума на -20% и рабочую температуру на -7,5%.

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