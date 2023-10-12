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Kachka
Стало известно об очередном случае плавления кабеля RTX 4090
Видеокарта исправно проработала целый год.

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Сообщения о плавлении 16-контактного разъема питания (12VHPWR) в GeForce RTX 4090 в последние месяцы становятся все более редкими. К сожалению, проблемы с графическими процессорами GeForce RTX 4090, известными своей исключительной производительностью, сохраняются. Недавнее сообщение пользователя Byogore на сабреддите PCMR рассказывает об очередном случае выхода из строя RTX 4090 из-за оплавления пресловутого разъема 12VHPWR. Интересно, что Byogore упомянул, что его RTX 4090 работала без сбоев в течение года, прежде чем "сгорела".

На пике кризиса плавления RTX 4090 в начале 2023 года большинство случаев отказа происходило в течение полугода, в зависимости от конкретной карты и условий ее использования. Однако в случае Byogore этот срок был превышен, что говорит о более длительном сроке службы по сравнению с другими отказавшими картами RTX 4090.

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Опасно то, что ситуация с Byogore может повториться со всеми оставшимися RTX 4090 компании NVIDIA, в которых по-прежнему используется старый разъем питания 12VHPWR.

Для тех, кто не в курсе, проблема плавления и выхода из строя карт RTX 4090 стала известна в конце 2022 г. Многочисленные случаи выхода из строя RTX 4090 были напрямую связаны с оплавлением 16-контактных разъемов питания на GPU, кабелей питания, адаптеров питания или комбинации этих компонентов.

Первоначально компания NVIDIA отреагировала на эти проблемы в ноябре 2022 года, объяснив их неправильным использованием и заявив, что пользователи не до конца вставляли 16-контактный разъем питания в свои RTX 4090.

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Спустя полгода PCI-SIG представила новый 16-контактный разъем питания 12V-2x6, призванный устранить проблемы, связанные с разъемом 12VHPWR. В этом обновленном разъеме была увеличена мощность с 600 до 660W и, как оказалось, проблемы с плавлением были решены за счет незначительного изменения конструкции. 

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #ada lovelace
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