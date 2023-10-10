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Kachka
Видеокарта Intel Arc A580 в играх на 6% опередила RX 7600 и RTX 3050
По стоимости она немного дешевле.

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Грядущая видеокарта Intel Arc A580, выпуск которой ожидается в 4 квартале 2023 г., вызвала значительный интерес, поскольку недавно стали известны ее последние бенчмарки.

В августе в базе данных Geekbench появились первые бенчмарки видеокарты Intel Arc A580. Спустя два месяца они появились вновь, и теперь видеокарта может похвастаться еще более высокой производительностью, превосходящей графические процессоры серий AMD Radeon RX 7600 и GeForce RTX 3050.

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С точки зрения технических характеристик Intel Arc A580 может похвастаться 24 ядрами, а официальная тактовая частота графики составляет 1700 МГц. Однако эталонные отчеты указывают на частоту до 2,4 ГГц, что соответствует производительности видеокарт Arc A770 и Arc A750. Карта оснащена 8Gb VRAM GDDR6 с 256-битным шинным интерфейсом, обеспечивающим пропускную способность до 512 Гбайт/с и TGP 185W.

Что касается производительности, то в бенчмарке OpenCL при тех же тактовых частотах 2,4 ГГц видеокарта набрала впечатляющие 88 019 баллов. Это на 6% выше предыдущего результата, что, вероятно, связано с усовершенствованием драйверов, реализованным Intel за последние два месяца. По этим результатам Arc A580 опережает RX 7600 на 6% и почти сравнялась с видеокартой RTX 3060.

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Одним из преимуществ Intel Arc A580 8Gb может стать ее цена. Вариант карты ASRock Challenger OC был выставлен на продажу в японском розничном магазине Bic Camera за 38 880 иен. Эта цена на 30% ниже по сравнению с вариантом Intel Arc A750 Challenger OC от ASRock. Кроме того, она стоит на 15% меньше, чем графический процессор ASRock Radeon RX 7600 Challenger OC. Если такая разница в ценах распространится и на другие мировые рынки, то Intel сможет предложить весьма конкурентоспособное решение в диапазоне от $179 до $199.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #rtx 3000 #rtx 3060 #rtx 30 #rtx 3050 #rx 7600 #arc a580
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