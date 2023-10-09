На момент выпуска цена автомобиля составляла около 3 млн евро.

Уникальный родстер Lamborghini Sian FKP 37 стоимостью 5 709 620 евро теперь доступен для приобретения через компанию Hollmann. Примечательно, что стоимость последней флагманской модели, Lamborghini Revuelto 2023, начинается примерно с 500 тыс. евро.

Летом 2020 года Lamborghini Sian FKP 37 получит вариант с открытым кузовом, который станет самым мощным родстером в истории марки. Автомобиль построен на платформе Aventador и оснащен тем же 6,5-литровым двигателем V12, усиленным компактным электромотором. В совокупности они выдают впечатляющие 819 л.с. и позволяют разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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Примечательно, что пробег этого Sian составляет всего 150 км. Изначально Lamborghini объявила о лимите производства не более 20 экземпляров этой модели, что обусловило ее высокую цену, а также исключительное состояние и эксклюзивность.

Внешний вид Lamborghini Sian FKP 37 выполнен в уникальном сером цвете, а салон отделан черной кожей с оранжевыми акцентами.

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Стоит отметить, что при первоначальном выпуске цена автомобиля составляла около 3 млн евро.