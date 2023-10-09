В реальных играх производительность пока что неизвестна.

Китайский производитель GITSTAR представил новую видеокарту JH920, заявив, что она превосходит NVIDIA GTX 1050 и поддерживает FSR от AMD.

Согласно официальным спецификациям GITSTAR, JH920 оснащена 4Gb памяти GDDR6 с 64-битным шинным интерфейсом, обеспечивающим пропускную способность 96 ГБ/с. Тактовая частота графического процессора составляет 1,2 ГГц, что обеспечивает вычислительную мощность 1,2 TFLOPs (FP32). Примечательно, что в предыдущих моделях GITSTAR GPU использовались графические чипы другого китайского производителя GPU – Jing Jiawei, что, возможно, относится и к JH920.

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GITSTAR JH920 выполнена в корпусе Mini-ITX с одним вентилятором в двухслотовом форм-факторе размерами 173,29x126,35x41,89 мм. При этом энергопотребление видеокарты составляет всего 30W, что исключает необходимость использования внешнего разъема питания. Кроме того, она поддерживает API OpenGL 4.0, Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 и OpenCL 3.0. О поддержке DirectX ничего не говорится. Кроме того, устройство поддерживает режимы HEVC (H.265) Encode & H.264 и способно поддерживать до четырех дисплеев 4K60 через четыре порта HDMI 2.0.

GITSTAR официально заявляет, что JH920 превосходит по производительности GeForce GTX 1050, а ее цена будет конкурентоспособной после выхода в продажу в конце этого месяца. Важной особенностью этой карты является поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution, о чем рассказывается в ознакомительном видеоролике.

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Хотя конкретные подробности о графическом процессоре пока не раскрываются, если JH920 действительно сможет обеспечить производительность, сравнимую с GTX 1050, и без проблем работать с современными приложениями, это может стать позитивным шагом вперед для GITSTAR и китайского внутреннего рынка GPU.