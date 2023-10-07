Посмотреть на самый большой экран на планете хотят люди со всех штатов

29 сентября в Лас-Вегасе состоялось торжественное открытие самой современной концертной площадки – огромного сферического сооружения стоимостью $2,3 млрд, на котором выступила группа U2. Социальные сети быстро заполнились видеороликами с этого мероприятия, особенно теми, которые были сняты изнутри сферы.

В этом колоссальном пространстве высотой 112 м и шириной 157 м расположен светодиодный экран высокого разрешения, опоясывающий половину зрительного зала. Еще более крупный экран опоясывает его снаружи. Его площадь составляет 54 тыс. кв. м, и он является самым большим на планете, по сравнению с которым меркнут любые домашние экраны.

реклама

Сфера в Venetian – одна из самых технологически продвинутых площадок в мире. Для обслуживания аудитории до 18 600 человек здесь предусмотрены молниеносный Wi-Fi и кресла, оснащенные тактильной техникой. Кроме того, установлена пространственная аудиосистема на базе акустического модуля X1 компании Holoplot, насчитывающая 1600 устройств, стратегически расположенных по всему залу. Для создания завораживающих 4D-эффектов в них используются технологии формирования луча и синтеза волнового поля.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако настоящим украшением Сферы является ее 16K-дисплей, созданный компанией SACO Technologies, известным производителем в области светодиодных видеодисплеев и освещения. Занимая внушительную площадь в 15 000 кв. м, этот дисплей состоит из 1,2 млн световых модулей, каждый из которых разделен на 48 светодиодных диодов. Примечательно, что каждый диод способен воспроизводить 256 млн различных цветов.