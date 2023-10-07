Пресет трассировки лучей он создавал сам.

Недавно появилась свежая графическая презентация последней части Assassin's Creed, AC Mirage. На ней показана работа творения Ubisoft на ПК в разрешении 8K, заметно лишенная эффектов хроматической аберрации.

Выход Assassin's Creed Mirage вызвал дискуссии среди поклонников франшизы, в частности, по поводу визуальных элементов игры.

реклама "Уровень реактивности ограничен – тканям и другим материалам не хватает анимации, и, хотя в некоторых ключевых областях наблюдаются приятные световые эффекты, общей динамичности несколько не хватает".

"Основные персонажи приемлемы, хотя и отстают от современных стандартов, но прорисовка некоторых NPC напоминает об эпохе Xbox 360".

По сути, Assassin's Creed Mirage не является вершиной визуального совершенства в рамках франшизы. Некоторые из визуальных недостатков игры можно объяснить чрезмерным использованием хроматической аберрации, из-за которой модели персонажей выглядят размытыми. Немецкий ютубер Digital Dreams успешно устранил этот досадный недостаток. В недавнем демонстрационном ролике Mirage работает в разрешении 8K с плавной частотой 60 кадров в секунду благодаря применению фирменного пресета ReShade Ray Tracing "Beyond All Limits". Для устранения хроматической аберрации блогер использовал чит-таблицу, созданную модером Otis_inf.