Обычная RX 7600 имеет всего 8Gb.

Компания AMD, вероятно, рассматривает возможность выпуска новой видеокарты Radeon RX 7600 XT с большим объемом памяти – 16Gb, что вдвое больше, чем у обычной RX 7600.

В настоящее время видеокарта AMD Radeon RX 7600 занимает рынок среднего класса и обычно продается в США по цене около $250. По производительности эта карта схожа с RX 6600 XT, но при этом демонстрирует несколько более высокую эффективность и использует новые технологические возможности. Однако между RX 7600 и последними моделями RX 7700 XT/RX 7800 XT в линейке AMD есть заметный пробел.

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По сообщениям Benchlife, для устранения этого пробела AMD может представить новую итерацию, известную как Radeon RX 7600 XT. Эта видеокарта может быть позиционирована в ценовом диапазоне от 300 до 350 долларов, что позволит создать более обширный модельный ряд. Наиболее существенным усовершенствованием по сравнению с моделью RX 7600 станет удвоение объема памяти. По имеющимся данным, AMD Radeon RX 7600 XT может получить 16Gb памяти.

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Прошлый опыт использования видеокарт, таких как RTX 4060 Ti 16Gb, с большим объемом памяти при скромном шинном интерфейсе, показал минимальный прирост производительности. Кроме того, эти графические процессоры не предназначались для игр в высоком разрешении. Поэтому не исключено, что в новой видеокарте будет использоваться значительно уменьшенный Navi 32. Однако выпуск такого продукта компанией AMD всё ещё остается под вопросом.