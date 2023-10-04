Вместе с Android 14 появились и смартфоны Pixel 8.

Компания Google, преодолев некоторые задержки, официально представила стабильную версию Android 14. Как и ожидалось, этот запуск совпал с представлением устройств Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В стабильной версии пользователи могут ожидать появления всех типичных функций, сопровождающих новое обновление ОС, а также некоторых эксклюзивных дополнений, предназначенных для новейших телефонов Pixel.

Среди заметных функций, представленных в Android 14 для телефонов Pixel 8, – функция "Генеративные обои с искусственным интеллектом". Эта инновационная функция использует возможности искусственного интеллекта для создания обоев, основанных исключительно на текстовых подсказках пользователей. Google подчеркивает, что теперь владельцы Pixel могут создавать обои, соответствующие их индивидуальным представлениям, с возможностью выбора из уже существующих предустановок.

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Кроме того, в Android 14 появились возможности персонализации, выходящие за рамки линейки Pixel 8. Пользователи получат возможность встраивать ярлыки в нижние углы экранов блокировки.

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Android 14 позволяет пользователям изменять шрифты, виджеты, цвета и форматы, что делает работу с Pixel более персонализированной. ИИ играет ключевую роль в этом процессе настройки, обеспечивая целостный и оптимальный пользовательский опыт. Кроме того, пользователи могут выбрать монохроматическую тему, если они предпочитают минималистичную цветовую палитру.