Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Представлен почти неубиваемый смартфон Ulefone Armor X12 всего за $120
Он получит 3Gb ОЗУ и 32Gb встроенной памяти.

реклама

Компания Ulefone представила бюджетный защищенный смартфон Armor X12, цена которого, несмотря на солидные характеристики, составляет всего 120 долларов.

Для начала стоит отметить, что X12 – это, по сути, зеркальное отражение X12 Pro, отличающееся в первую очередь выбором процессора и объемом оперативной памяти. Если в X12 Pro используется более медленная SoC Helio G36, то в X12 – Helio A22, относительно базовый по современным меркам. Он также может похвастаться скромной конфигурацией оперативной памяти 3/32Gb.

реклама

Помимо этих отличий, Armor X12 сохраняет компактный форм-фактор в своей категории. Смартфон оснащен 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, однако его габариты не являются исключительно малыми за счет дополнительных защитных элементов. В результате его размеры составляют 157,2х76,8x14,3 мм, а масса – 257 г. Тем не менее производитель утверждает, что он по-прежнему пригоден для управления одной рукой.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается камер, то смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и питается от аккумулятора емкостью 4860 мАч, поддерживающего относительно медленную 10W зарядку. Смартфон обладает впечатляющими стандартами защиты, соответствующими спецификациям IP69K и MIL-STD-810H.

#смартфоны #uiefone
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В российском магазине приложений RuStore планируют запретить размещать большинство VPN-сервисов
Google может работать над складным смартфоном Comet
Honor X50 GT может быть выпущен в версиях с плоским и изогнутым экранами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
7
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
5
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
2
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
9
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Курганмашзавод отгрузил свежую партию БМП-3 и завершил контракт по модернизации устаревших машин
2
Вращающаяся черная дыра M87 доказала, что Эйнштейн был прав
2
Сербия представила модернизированную самоходную гаубицу «Гвоздика» с новой СУО
1
Представитель Кремля Песков призвал не называть Фицо пророссийским политиком
2

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
18
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
55
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
8
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
40
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
15
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
2
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
22

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:27
А всё потому что Мир по уши торчит в "революционной ситуации". Это не бред или теория заговоров, а банальный расклад людей по профессиям-возрасту. - В 50-е была очень высокая рождаемость. Эти люди мас...
Депутат Хинштейн: Роскомнадзор уже сейчас наделен правом блокировать VPN-сервисы
Андрей Мальцев
23:25
Запад разный:). Штаты эту повесточку внедрили себе на щастье, а остальные... Европу (единую, кстати и пествовали это единство тоже янки) и кормили как свинью на убой (с планированием у янки всё нормал...
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
Апшеронский скакел
23:17
Я тоже предзаказ оформил
Российский разработчик электромобилей получил 36 тысяч предзаказов на электромобиль «Атом»
Xmast
23:15
Тишина во все времена доставалась еще большими вложениями. Либо лоу энд. Вот так
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
Тruth Seеker
23:00
Ватники склонны к конспирологии. Неспособность понимать истинные причины событий подводит их к тому, что любые обстоятельства могут быть поняты через теорию заговоров и происки мировой закулисы. Тем п...
The Hill: Украине придется заключить мир, если ВСУ не достигнут успеха в 2023 году
dagnoparte
22:55
клоун, ф35 цели не видят, потому что свои радары стараются не включать, чтобы себя не обнаруживать(тут же станут лёгкой целью), за них цели обнаруживают самолёты awacs. Авионика у него кстати говно по...
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
Рагнар Лодброк
22:54
Пока зелень
Техдиректор Microsoft: Nvidia правит в мире искусственного интеллекта, но AMD скоро все изменит
dagnoparte
22:49
Какой украине? Нет такой страны сегодня, её уничтожили бандеровцы в 2014 году.
The Hill: Украине придется заключить мир, если ВСУ не достигнут успеха в 2023 году
ЧatoБoт
22:44
До 65 лет хотят увеличить возраст мобилизуемых рядовых на Украине
Иван Иванов
22:40
Конечно с Рафалем от Dassault Aviation получилось красотее некуда. Купить 36 самолётов по цене 126 и получить посыл в пешее эротическое путешествие по договорённостям о передаче технологий.Лепота,фран...
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем