Он получит 3Gb ОЗУ и 32Gb встроенной памяти.

Компания Ulefone представила бюджетный защищенный смартфон Armor X12, цена которого, несмотря на солидные характеристики, составляет всего 120 долларов.

Для начала стоит отметить, что X12 – это, по сути, зеркальное отражение X12 Pro, отличающееся в первую очередь выбором процессора и объемом оперативной памяти. Если в X12 Pro используется более медленная SoC Helio G36, то в X12 – Helio A22, относительно базовый по современным меркам. Он также может похвастаться скромной конфигурацией оперативной памяти 3/32Gb.

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Помимо этих отличий, Armor X12 сохраняет компактный форм-фактор в своей категории. Смартфон оснащен 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, однако его габариты не являются исключительно малыми за счет дополнительных защитных элементов. В результате его размеры составляют 157,2х76,8x14,3 мм, а масса – 257 г. Тем не менее производитель утверждает, что он по-прежнему пригоден для управления одной рукой.

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Что касается камер, то смартфон оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и питается от аккумулятора емкостью 4860 мАч, поддерживающего относительно медленную 10W зарядку. Смартфон обладает впечатляющими стандартами защиты, соответствующими спецификациям IP69K и MIL-STD-810H.