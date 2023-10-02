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Kachka
Honda ввела платежи в криптовалюте, а курс биткоина за неделю вырос на 8% до $28 300
Tesla также на пороге введения аналогичных платежей.

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Знаменитый японский конгломерат Honda Motor, известный своими автомобилями, мотоциклами и силовым оборудованием, сделал важный шаг в сторону перехода на криптовалюты для транзакций.

Недавно Honda заключила стратегический альянс с платежной системой FCF Pay, основанной на технологии блокчейна. Это сотрудничество открывает новые возможности оплаты для клиентов Honda, позволяя им арендовать или приобретать продукцию Honda с использованием различных криптовалют.

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В рамках этого новаторского проекта клиенты Honda смогут выбирать из более чем 45 известных криптовалют. В их число входят такие основные монеты, как Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB), Cardano (ADA), Polkadot (Dot) и многие другие. Это событие подчеркивает тенденцию к росту популярности криптовалют, и аналитики даже говорят о приближении "бычьего" цикла.

Стоит отметить, что в 2021 году компания Tesla, "детище" Илона Маска, громко заявила о себе, начав принимать прямые платежи в биткоинах, что вызвало резкий скачок стоимости BTC до $69 тыс. Последние спекуляции намекают на готовность Tesla вновь ввести платежи в криптовалютах.

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В результате этих событий курс биткоина за неделю вырос на 8% и в настоящее время составляет $28 300.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc #honda
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