Однако при желании можно выбрать и более дешёвый вариант

Sneaker X – изобретение группы разработчиков модификаций ПК JMDF – получило заветный приз за лучший арт-образ на выставке "Case Mod World Series 2020". Это замечательное устройство было представлено на выставке Computex 2023, и внимание, которое оно привлекло, превзошло все ожидания. Поэтому теперь компания предлагает это необычное творение широкой аудитории.

Sneaker X представляет собой полноценный ПК, оснащенный материнской платой формата Mini-ITX с возможностью установки материнских плат Intel Z790/B760 или AMD X670/B650.

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Данная универсальная система обеспечивает совместимость с четырьмя различными процессорами: i7-13700K, i9-13900K, 7800X3D или 7950X3D. В плане графики предлагаются такие варианты, как GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti и RTX 4080. Для обеспечения бесперебойной работы используется жидкостная система охлаждения Cooler Master (MasterLiquid PL360 Flux) и блок питания мощностью 850W от того же именитого производителя.

Варианты Sneaker X в США и Европе выглядят следующим образом:

Core i7-13700K, RTX 4070 Ti, 32Gb DDR5, 2Tb, 850W: $3 799;

Core i7-13700K, RTX 4070, 32Gb DDR5, 2Tb, 850W: $3 499;

Core i9-13900K, RTX 4080, 64Gb DDR5, 2Tb, 850W: 4 499 евро;

Core i7-13700KF, RTX 4070Ti, 32Gb DDR5, 2Tb, 850W: 3 499 евро;

AMD Ryzen 9 7950X3D, RTX 4080, 2Tb, 64Gb DDR5, 850W: 4 699 евро;

AMD Ryzen 7 7800X3D, RTX 4070 Ti, 2Tb, 32Gb DDR5, 850W: 3 499 евро.

Первоначально высказывались предположения, что стартовая цена системы может превысить $6 000, однако окончательная цена была установлена на более "доступном" уровне. Sneaker X предлагается в двух уровнях: Enthusiast и Professional, причем точные характеристики системы зависят от региона и выбора аппаратного обеспечения AMD или Intel. Несмотря на то, что систему нельзя назвать бюджетной, ее цена в США находится в диапазоне от $3 499 до $3 799, а в Европе – от 3 499 до 4 699 евро.

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Размеры Sneaker X удивляют своей вместительностью: 65 x 30,5 x 65 см.