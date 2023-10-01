Сейчас в Китае самой прогрессивной технологией является 7-нм техпроцесс.

В последнее время китайская компания SMIC получила значительное признание, прежде всего благодаря успешному освоению 7-нм техпроцесса и эффективному внедрению SoC Kirin 9000s для последних флагманских смартфонов Huawei. Согласно недавнему отчету, SMIC отстает от лидеров полупроводникового рынка максимум на четыре года.

В то же время США ввели санкции, направленные на то, чтобы Китай отставал от лидеров отрасли, таких как TSMC и Samsung, как минимум на десять лет.

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Появление Kirin 9000S воспринимается американскими властями как существенная угроза. Тем не менее, нельзя утверждать, что санкции неэффективны или что Китай быстро преодолеет существующее отставание. По данным Bloomberg, китайские компании, включая SMIC, сталкиваются с растущими проблемами при закупке современного оборудования для литографии. Это оборудование, необходимое для решения их задач, в основном производится голландской компанией ASML, которой запрещено продавать эти установки в Китай. Таким образом, переход с 7-нм техпроцесса на более современный, например, на 5-нм и далее, может стать для SMIC непреодолимым препятствием до тех пор, пока сохраняются санкции.

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Кроме того, недавно появилась информация о том, что Китай, по крайней мере, пытается разработать передовую технологию литографии с использованием ускорителя частиц, что может позволить производить продукцию, соответствующую нормам 2-нм.