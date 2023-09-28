Все предметы перейдут из Counter-Strike: Global Offensive в Counter-Strike 2.

В начале этого года компания Valve в ответ на шквал слухов и домыслов официально подтвердила скорое появление Counter-Strike 2. Однако о точной дате выхода игры она умолчала. Вскоре после анонса началось ограниченное тестирование, в ходе которого Valve постепенно добавляла все больше игроков, функций и контента. Всех пользователей Steam волновал вопрос: когда же Counter-Strike 2 станет доступной для всех. Что ж, этот момент настал – Counter-Strike 2 теперь доступна в Steam, и что самое приятное – совершенно бесплатно.

Для тех, кто, возможно, не очень внимательно следит за обновлениями, стоит отметить, что Counter-Strike 2 не является радикальным отходом от классического тактического шутера. В первую очередь она представляет собой усовершенствованную версию существующей Counter-Strike: Global Offensive. Это и улучшенная визуальная составляющая, и повышенная отзывчивость серверов благодаря внедрению технологии "sub-tick", и целый ряд новых возможностей. Тем не менее, важно отметить, что Valve намерена добавлять новый контент в эту версию игры как сейчас, так и в обозримом будущем.