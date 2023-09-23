За эксклюзивность придётся хорошо заплатить.

Компания Razer недавно представила ноутбук Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition – устройство, отдающее дань уважения стилю знаменитого итальянского автопроизводителя.

С технической точки зрения этот ноутбук представляет собой модификацию модели Blade 16, отличающуюся характерными элементами дизайна. В первую очередь это яркие оранжевые акценты, дополненные заметными логотипами Lamborghini, украшающими корпус ноутбука.

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Технические характеристики ноутбука, выпущенного ограниченной серией, унаследованы от топовой модели Blade 16. Он оснащен мощным процессором Core i9-13950HX в паре с мощным 175W графическим процессором GeForce RTX 4090 Laptop. Такое сочетание ставит его в ряд элитных в области производительности мобильных компьютеров. Кроме того, ноутбук оснащен 32Gb оперативной памяти, емким твердотельным накопителем объемом 4Tb и 16-дюймовым Mini-LED-дисплеем. Этот ультрасовременный экран позволяет переключаться между двумя режимами: разрешением 4K с плавной частотой 120 Гц или разрешением Full HD+ с частотой обновления 240 Гц.

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Для коллекционеров и энтузиастов важно отметить, что Razer планирует выпустить всего 150 экземпляров этого эксклюзивного ноутбука. Однако за эксклюзивность приходится платить, и потенциальным покупателям придется хорошенько порыться в карманах, поскольку цена данной модели составит $5 000.